Держдеп закриє відділ по боротьбі з кіберзагрозами - ЗМІ

Держсекретар Рекс Тіллерсон закриває відділ Держдепу, який відповідає за координацію боротьби з кіберзагрозами з іншими країнами. Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела у відомстві, передає РБК.

В описі відділу на сайті Держдепу зазначається, що він "грає провідну роль в зусиллях уряду США по створенню повністю відкритої, безпечної та надійної інформаційної і комунікаційної інфраструктури".

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Відділ був створений в 2011 році, в період адміністрації Барака Обами. Згідно із зазначеними завданнями, відділ із кібербезпеки повинен консультувати владу країни про кіберзагрози, що виникають, координувати боротьбу з ними на міжнародному рівні та забезпечувати взаємодію державних відомств у цій сфері.

За словами джерел, відділ буде переданий до складу бюро з економічних та ділових зв'язків. Рішення про закриття відокремленого структурного підрозділу, який займався кібербезпекою, Тіллерсон прийняв в рамках своєї програми реорганізації зовнішньополітичного відомства. Держсекретар розраховує таким чином скоротити штат і знизити витрати майже на третину.

Як зазначив в інтерв'ю Bloomberg віце-президент Центру стратегічних і міжнародних досліджень Джеймс Льюїс, це рішення може послабити роль США в боротьбі з кіберзагрозами. Співробітники бюро з економічних та ділових зв'язків, якому будуть передані функції відділу, не володіють достатньою компетентністю в цій сфері, підкреслив він.