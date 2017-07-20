"Время на*бениться": нова пісня Гребенщикова про "розхитані скрєпи" росіян підірвала мережу (відео)

14:41, 20 липня 2017
Світ
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"Злободенно. Нелегко підібрати більш прості і в той же час ємні слова для опису нашого часу", кажуть шанувальники.

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Композиція "Час нае*ениться" з'явилася на YouTube-каналі виконавця.

Користувачі зустріли нову композицію захоплено. "Злободенно. Нелегко підібрати більш прості і в той же час ємні слова для опису нашого часу", - написав один з користувачів.

Один з юзерів з РФ зазначив, що якщо його співгромадяни "продовжать "на*бениваться" замість того, щоб розігнати корешів ботоксного "чип*здика", які їх грабують і знищують, - Росія скоро перестане існувати".

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Теги: #нова пісня Гребенщикова