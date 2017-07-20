"Время на*бениться": нова пісня Гребенщикова про "розхитані скрєпи" росіян підірвала мережу (відео)
14:41, 20 липня 2017Світ
1613 0
"Злободенно. Нелегко підібрати більш прості і в той же час ємні слова для опису нашого часу", кажуть шанувальники.
Користувачі зустріли нову композицію захоплено / Facebook
Композиція "Час нае*ениться" з'явилася на YouTube-каналі виконавця.
Користувачі зустріли нову композицію захоплено. "Злободенно. Нелегко підібрати більш прості і в той же час ємні слова для опису нашого часу", - написав один з користувачів.
Один з юзерів з РФ зазначив, що якщо його співгромадяни "продовжать "на*бениваться" замість того, щоб розігнати корешів ботоксного "чип*здика", які їх грабують і знищують, - Росія скоро перестане існувати".
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter