"Время на*бениться": нова пісня Гребенщикова про "розхитані скрєпи" росіян підірвала мережу (відео)

Композиція "Час нае*ениться" з'явилася на YouTube-каналі виконавця.

Користувачі зустріли нову композицію захоплено. "Злободенно. Нелегко підібрати більш прості і в той же час ємні слова для опису нашого часу", - написав один з користувачів.

Один з юзерів з РФ зазначив, що якщо його співгромадяни "продовжать "на*бениваться" замість того, щоб розігнати корешів ботоксного "чип*здика", які їх грабують і знищують, - Росія скоро перестане існувати".