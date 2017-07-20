У США балакучий папуга видав убивцю свого господаря, повторивши його останні слова

У США мешканка штату Мічіган Гленна Дарем була визнана винною у вбивстві свого чоловіка Мартіна. Як пише Російська служба ВВС, родичі покійного впевнені, що папуга жако, який жив у цієї сімейної пари, запам'ятав і повторює останні слова жертви.

Читайте також"Время на*бениться": нова пісня Гребенщикова про "розхитані скрєпи" росіян підірвала мережу (відео)

За даними слідства, в травні 2015 року 47-річна Гленна випустила у чоловіка п'ять куль, після чого спробувала застрелитися. Поранення в голову, нанесене самій собі фатального травневого дня два роки тому, виявилося безпечним для життя. Журі присяжних визнало її винною в навмисному вбивстві. У серпні вдову чекає вирок.

Папуга жако Бад, який пізніше дістався попередній дружині покійного Крістіні Келлер, за її розповідями, не раз повторював голосом свого колишнього господаря фразу "Не стріляй!", що супроводжувалась нецензурною лайкою.

На суді птах не був присутній. Звинувачення спочатку розглядало можливість використання виданих папугою звуків в якості аргументу звинувачення. Однак у підсумку ця ідея була відхилена, і представник обвинувачення заявив, що птаха навряд чи запросять до суду для свідчень.

Колишня дружина покійного зауважує, що птах багато разів повторював останні слова Мартіна. Батьки Мартіна підтвердили, що жако не пропускав нагоди відтворювати людську мову, не соромлячись при цьому і міцних виразів.

"Думаю, він там був, запам'ятав, що було сказано, і повторює це", - сказав батько вбитого.

"Цей птах підхоплює все без розбору і лається, як візник", - підтвердила мати Мартіна Ліліан Дарем.

Видання зазначає, що жако, або сірий папуга (лат. Psittacus erithacus) мешкає в Західній Африці і дуже популярний серед любителів папуг, оскільки відрізняється неабиякою здатністю до звуконаслідування. Він може запам'ятати понад півтори тисяч слів.