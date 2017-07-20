У Болгарії екс-військовий стріляв по туристах

У Болгарії колишній військовий відкрив вогонь по туристах на курорті «Сонячний берег». У результаті – одна людина отримала поранення, передає агентство Novinite.

Видання повідомляє, що неподалік курортного комплексу чоловік притиснув своїм автомобілем двох англійських велосипедистів.

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Суперечка, яка виникла - переросла в бійку. Саме тоді колишній військовий витягнув пістолет і вистрілив в ногу одного з туристів, а потім здався поліції.

Пораненого туриста госпіталізували, йому знадобиться операція. Нападника теж госпіталізували - у нього стався серцевий напад.