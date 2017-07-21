Великобританія хоче залишити відкритими кордону для жителів ЄС ще на 2 роки

Уряд Терези Мей хоче запропонувати громадянам ЄС вільне пересування по Британії на строк до двох років після Brexit

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на видання The Times.

Зазначається, що британський канцлер Філіп Хеммонд каже, що має підтримку всіх міністрів у питанні щодо угоди між ЄС і Британією після того, як остання вийде з організації в 2019 році. Таким чином, новий імміграційний режим набуде чинності після дворічного періоду.

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Незважаючи на це, напередодні в Євросоюзі заявили, що мають намір обмежити вільне пересування британців. Таким чином, вони будуть мати право залишатися в країні, де вони живуть, але втратять автоматичне право жити або працювати в іншій державі ЄС.