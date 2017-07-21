Великобританія хоче залишити відкритими кордону для жителів ЄС ще на 2 роки

12:41, 21 липня 2017
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Таким чином, новий імміграційний режим набуде чинності після дворічного періоду.

Ілюстрація REUTERS

Уряд Терези Мей хоче запропонувати громадянам ЄС вільне пересування по Британії на строк до двох років після Brexit

Про це повідомляє Еспресо з посиланням на видання The Times.

Зазначається, що британський канцлер Філіп Хеммонд каже, що має підтримку всіх міністрів у питанні щодо угоди між ЄС і Британією після того, як остання вийде з організації в 2019 році. Таким чином, новий імміграційний режим набуде чинності після дворічного періоду.

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Незважаючи на це, напередодні в Євросоюзі заявили, що мають намір обмежити вільне пересування британців. Таким чином, вони будуть мати право залишатися в країні, де вони живуть, але втратять автоматичне право жити або працювати в іншій державі ЄС.

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Теги: #Євросоюз#Тереза Мей#Brexit#громадяни ЄС у Британії#пересування по Британії