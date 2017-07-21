Великобританія хоче залишити відкритими кордону для жителів ЄС ще на 2 роки
Таким чином, новий імміграційний режим набуде чинності після дворічного періоду.
Уряд Терези Мей хоче запропонувати громадянам ЄС вільне пересування по Британії на строк до двох років після Brexit
Про це повідомляє Еспресо з посиланням на видання The Times.
Зазначається, що британський канцлер Філіп Хеммонд каже, що має підтримку всіх міністрів у питанні щодо угоди між ЄС і Британією після того, як остання вийде з організації в 2019 році. Таким чином, новий імміграційний режим набуде чинності після дворічного періоду.
Читайте такожЄвросоюз і Великобританія починають чотириденні переговори про умови Brexit - ЗМІ
Незважаючи на це, напередодні в Євросоюзі заявили, що мають намір обмежити вільне пересування британців. Таким чином, вони будуть мати право залишатися в країні, де вони живуть, але втратять автоматичне право жити або працювати в іншій державі ЄС.