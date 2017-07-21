У Польщі легалізували медичну марихуану

Президент Польщі Анджей Дуда підписав закон, за яким препарати з марихуани може буде придбати в аптеках за рецептом лікаря.

Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на RMF24.

Читайте такожУ швейцарській мережі супермаркетів почнуть продавати сигарети із марихуаною

Відповідно до нових правил, пацієнти повинні мати спрощені доступ до марихуани для лікування симптомів деяких захворювань, зокрема, йдеться про хронічний біль, нудота і блювота від хіміотерапії, розсіяний склероз і епілепсія.

Спочатку законопроект передбачав дозвіл хворим на самостійне вирощування марихуани для особистого споживання. У процесі ухвалення закону до нього внесли поправки, за якими сировина для препаратів має бути ввезена з-за кордону.

Читайте такожУ Мексиці легалізували марихуану для медичних і наукових цілей

Закон набуває чинності через три місяці після підписання.

Використання марихуани в лікувальних цілях вже легалізували Чехія, Словенія, Італія, Іспанія, Хорватія, Македонія.