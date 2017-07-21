Вуса Сальвадора Далі зберегли форму і вигляд після смерті

Вуса Сальвадора Далі зберегли форму і вид, розповіли судово-медичні експерти, які проводили ексгумацію тіла іспанського художника. Про це пише The Times.

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«Його вуса залишилися недоторканими, десять з десяти, як він того бажав. Це просто диво. Його тіло — як мумія, воно як дерев'яне», — поділився один з експертів.

Останки Дали ексгумували раніше в п'ятницю на його батьківщині в місті Фігерас на північному сході Іспанії. Це було зроблено на вимогу 61-річної Пілар Абель, яка стверджує, що є його дочкою.

Витягнуті з тіла художника біологічні зразки відправлять в Мадрид для проведення порівняльного аналізу ДНК, який покаже наявність чи відсутність родинних зв'язків між Абель і Дали.

Дали вважається однією з ключових фігур сюрреалізму. Картини художника, успадковані Іспанією, оцінюються в 325 мільйонів євро. Він помер у 1989 році у віці 84 років. Живописець заповів поховати його так, щоб по могилі могли ходити люди — в результаті його тіло замурували в підлогу і накрили плитою.