У Техасі дозволили бити учнів тростиною

В американському штаті Техас схвалили удари плоскою палицею як міру покарання неслухняних школярів, передає Кореспондент з посиланням на Fox News.

Тілесні покарання, що класифіковані як "навмисне заподіяння фізичної сили в якості запобіжної дисципліни" законні в Техасі, зазначає телеканал.

Рішення про застосування такого покарання буде ухвалювати начальник кампуса або керівник навчального закладу.

При цьому батьки учнів мають право дозволяти або забороняти застосування такого виду покарань в конкретних школах відносно їх дітей.

"Якщо батькам це не по душі, то навіть мови бути не може про застосування палиці", - сказала глава освітнього управління Техасу Мері Спрінгс.

У США в 19 штатах дозволено застосовувати фізичне покарання до учнів. Тілесні покарання застосовуються в штатах на півдні країни, таких як Алабама, Арканзас, Джорджія, Луїзіана, Міссісіпі, Оклахомі і Теннессі.