Ємен на межі масштабної епідемії холери: щодня заражаються 5 тисяч людей
У результаті обстрілу і повітряних бомбардувань в Ємені зруйнована інфраструктура, постраждала система водопостачання і каналізації.
Ємену загрожує наймасштабніша на сьогодні епідемія холери: щодня нею заражаються 5 тисяч осіб.
З кінця квітня у ВООЗ зареєстрували майже 370 тисяч випадків з підозрою на холеру, а понад 1800 єменців вже померли від неї, повідомляє Центр новин ООН.
40% з числа тих, то захворів на холеру - діти молодші 15 років. А третина померлих від неї становлять люди похилого віку старші 60 років», - заявила представник ВООЗ Фадела Шаїб.
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У результаті обстрілу і повітряних бомбардувань в Ємені зруйнована інфраструктура, постраждала система водопостачання і каналізації.
Люди не мають доступу до чистої води, а це прямий шлях до діареї, холери та інших інфекційних захворювань.
До того ж люди ослаблені в результаті недоїдання. Дефіцит продовольства відчувають 17 мільйонів єменців. Майже половина всіх медичних установ або не функціонує зовсім, або працює в обмеженому режимі. При цьому 99 відсотків хворих на холеру, які мають можливість отримати медичну допомогу, виліковуються.
ВООЗ разом з партнерами робить усе можливе, щоб забезпечити людей чистою водою і створити адекватні санітарно-гігієнічні умови. Співробітники організують лікувальні центри, навчають місцевих медиків, працюють з населенням, пояснюючи, як запобігти зараженню. Однак цього недостатньо.