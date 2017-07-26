Євробачення-2018 пройде в Лісабоні

Пісенний конкурс Євробачення в 2018 році пройде у столиці Португалії Лісабоні, повідомляє Європейський мовний союз.

Перший і другий півфінали конкурсу повинні відбутися 8 і 10 травня 2018 року, а фінал запланований на 12 травня.

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На право приймати конкурс претендували також португальські міста Брага, Гондомар, Гімарайнш і Санта-Марія-да-Фейра.

Як повідомляв УНІАН, переможцем " Євробачення-2017, фінал якого пройшов у Києві 13 травня, став представник Португалії Сальвадор Собрал. Зазначимо, що представник Португалії вперше переміг у цьому конкурсі за весь час його існування.