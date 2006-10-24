Військовослужбовці Росії і НАТО провели в Москві спільні навчання

Військовослужбовці РФ і НАТО провели в Москві навчання з відбиття атаки балістичними ракетами.

Як повідомив журналістам заступник начальника Головного управління міжнародної військової співпраці Міноборони РФ Євген Бужинський, протягом спільних навчань відпрацьовувалися завдання з відбиття ракетного удару нестратегічними балістичними ракетами з дальністю до 1300 км.

"Ми задоволені результатами, оскільки наші військовослужбовці за три роки, впродовж яких проводяться такі навчання, виробили ті алгоритми взаємодії, які необхідні для вирішення практичних завдань, якщо вони надалі будуть перед нами поставлені", - сказав Бужинський.

Представник Міноборони зазначив, що навчання не були прив`язані до конкретних загроз і реальних подій.

"Сценарій їх проведення ми почали розробляти близько року тому, вони (навчання) носять плановий характер і до жодних реальних загроз, тим більше до тих, що з`явилися останнім часом, не прив`язані", - наголосив він.

За його словами, учасники навчань зіткнулися з рядом проблем, зокрема, в питаннях зв`язку і мовного бар`єру оперативної сумісності та деякими іншими. Водночас представник Міноборони запевняє, що за наявності політичної волі всі ці проблеми будуть вирішені.

"Років 20 тому ми вчилися, як протидіяти один одному. Тепер ми вчимося, як спільно протидіяти спільним загрозам. У цьому основна мета співпраці між Росією і НАТО", - сказав Бужинський.

Командно-штабні навчання з протиракетної оборони на театрі військових дій (ПРО ТВД) проводилися з 16 жовтня і закінчаться 25 жовтня на базі 4-го центрального науково-дослідного інституту Міноборони.

Починаючи з 2003 року, це вже треті за ліком навчання між підрозділами Росії і НАТО.

РІА "Новости"