Ющенко: відносини з Кореєю є стратегічними для України

Президент України Віктор ЮЩЕНКО наголошує, що Україна розглядає свої відносини з Кореєю як стратегічні.

Як повідомляє офіційне Інтернет-представництво Президента, про це він сказав сьогодні під час зустрічі з головою Національної Асамблеї Республіки Корея ЛІМ Чає Джунгом.

«Ми готові будувати ту модель взаємин, яка б найбільш повно відповідала нашим спільним інтересам», – сказав В.ЮЩЕНКО.

Відзначивши хорошу історію дипломатичних контактів між Україною та Кореєю, Президент зауважив, що вона дає можливість сьогодні розглядати значний потенціал співпраці наших країн в економічній та бізнесовій сферах.

Сторони також порушили тему запланованого на грудень 2007 року візиту Президента України до Кореї, якому передуватиме робота міжурядової двосторонньої комісії. З цього приводу В.ЮЩЕНКО висловив сподівання, що в рамках візиту буде підписано ряд угод з економічного, військово-технічного співробітництва наших країн.

З української сторони у розмові взяли участь перший заступник голови Верховної Ради Адам МАРТИНЮК, заступник міністра закордонних справ Юрій КОСТЕНКО, заступник глави Секретаріату Президента Олександр ЧАЛИЙ.