Консультації РФ і України відкладені не на тиждень і не на два

Російсько-українські міжурядові консультації, відкладені через підписання Україною і ЄС декларації про українську ГТС, найближчим часом не плануються, заявив співрозмовник у Кремлі.

"Це не питання одного чи двох тижнів", - сказав він, відповідаючи на запитання РІА “Новости”.

Москва ухвалила відкласти міжурядові консультації з Києвом, які планувалися наступного тижня, до “з’ясування питань” з газовою декларацією Україна-ЄС.

Україна підписала з Євросоюзом за підсумками міжнародної конференції в Брюсселі спільну декларацію щодо модернізації української газотранспортної системи (ГТС). Росію, яка обстоює тристоронню угоду про модернізацію ГТС, практично виключили з обговорення питання.

Керівництво РФ піддало цей документ критиці. Президент Росії РФ Дмитро Медведєв заявив, що декларація як мінімум викликає ряд питань. Прем`єр-міністр РФ Володимир Путін назвав документ "непродуманим і непрофесійним" і пригрозив переглядом відносин з ЄС, якщо інтереси Москви ігноруватимуть. Офіційний представник МЗС РФ Андрій Нестеренко назвав домовленості України і ЄС щодо ГТС "недружнім кроком".