ЄС запрошує Лукашенка до Праги з надією, що він не приїде

Міністри закордонних справ країн Європейського Союзу на неформальній зустрічі 28 березня в Чехії прийняли рішення про запрошення Президента Білорусі Олександра ЛУКАШЕНКА на саміт Європейського партнерства, який відбудеться в Празі 7 травня.

Про це повідомляє білоруська служба радіостанції «Свобода».

Неформальна зустріч міністрів проходила в чеському замку Глибока над Влтавою, а головним опонентом запрошення О.ЛУКАШЕНКА виступив міністр закордонних справ Нідерландів Максім ФЕРХАГЕН.

Зокрема, представник Нідерландів вимагав гарантій від керівника Єврокомісії, що незважаючи на запрошення, надіслане Президенту Білорусі, країну представлятиме міністр закордонних справ Сергій МАРТИНОВ. Інакше М.ФЕРХАГЕН погрозив публічним викриттям білоруського лідера на саміті.

В результаті дискусії міністри закордонних справ ЄС домовилися, що запрошення О.ЛУКАШЕНКУ буде передано при негласному розумінні, що особисто О.ЛУКАШЕНКО не з`явиться в Празі 7 травня, а направить або С.МАРТИНОВА, або якогось іншого чиновника. Таким чином, повідомляє «Свобода», можна буде забезпечити присутність Білорусі на саміті і одночасно уникнути можливих неприємних сцен.

«Це дуже важливий саміт, і ми хотіли б, щоб на ньому були представлені всі», - сказав після закінчення зустрічі Верховний представник ЄС після загальної зовнішньої політики та політики безпеки Хав’єр СОЛАНА.

Як повідомляв УНІАН, 20 березня лідери країн Європейського Союзу затвердили політику «Східне партнерство», виділивши на неї 600 млн. євро на 2009-2013 роки.