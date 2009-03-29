Опозиція збирає підписи за відставку Путіна

У Росії опозиція збирає підписи за відставку Володимира ПУТІНА з посади прем`єр-міністра Росії.

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Об`єднаний громадянський фронт (ОГФ) проведе свою акцію сьогодні о 15.00 біля метро “Академічна” в російській столиці.

Як заявив секретар Московського відділення ОГФ Костянтин ЯНКАУСКАС, організатори заходу вважають російський уряд абсолютно некомпетентним.

Довідка УНІАН. Об`єднаний громадянський фронт (повна назва «Загальноросійський суспільний рух на захист демократичних свобод «Об`єднаний громадянський фронт») - російський суспільний рух, заснований Гарі КАСПАРОВИМ у червні 2005 року. ОГФ є членом опозиційної коаліції «Другая Россия». На початку листопада 2006 року ОГФ офіційно зареєстрований Мінюстом РФ. В ОГФ діють понад 50 регіональних відділень. Програма і статут ОГФ були прийняті 25 лютого 2006 року.

ОГФ брав участь в організації майже всіх Маршів незгодних.