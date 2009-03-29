Помічників президента США обвинувачують у застосуванні тортур

Вищий суд Іспанії приступив до розгляду скарг від ряду європейських правозахисних організацій з вимогою порушити кримінальні справи стосовно шести колишніх співробітників адміністрації екс-президента США Джорджа БУША.

Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».

Помічники Президента США обвинувачуються у застосуванні тортур у в`язниці Гуантанамо.

Звинувачення висунуто проти колишнього міністра юстиції США Альберто ГОНСАЛЕСА, колишнього заступника міністра оборони з політичних питань Дугласа ФЕЙТА, юридичних радників, консультантів і помічників колишнього міністра юстиції.

Правозахисники стверджують, що у спецв`язниці Гуантанамо катували, зокрема й іспанських громадян. Розгляд доручено слідчому Бальтасару ГАРСОНУ, який відомий тим, що видав ордер на арешт чилійського диктатора Аугусто Піночета.