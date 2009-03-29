Помічників президента США обвинувачують у застосуванні тортур
Європейські правозахисники вимагають
Вищий суд Іспанії приступив до розгляду скарг від ряду європейських правозахисних організацій з вимогою порушити кримінальні справи стосовно шести колишніх співробітників адміністрації екс-президента США Джорджа БУША.
Про це повідомляє радіостанція «Эхо Москвы».
Помічники Президента США обвинувачуються у застосуванні тортур у в`язниці Гуантанамо.
Звинувачення висунуто проти колишнього міністра юстиції США Альберто ГОНСАЛЕСА, колишнього заступника міністра оборони з політичних питань Дугласа ФЕЙТА, юридичних радників, консультантів і помічників колишнього міністра юстиції.
Правозахисники стверджують, що у спецв`язниці Гуантанамо катували, зокрема й іспанських громадян. Розгляд доручено слідчому Бальтасару ГАРСОНУ, який відомий тим, що видав ордер на арешт чилійського диктатора Аугусто Піночета.