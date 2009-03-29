Росія пропонує відмовитися від долара

Президент Росії Дмитро МЕДВЕДЄВ вважає за доцільне відмовитися від долара як єдиної резервної валюти.

Про це Д.МЕДВЕДЄВ заявив в інтерв`ю телекомпанії Бі-Бі-Сі.

«Абсолютно очевидно, що нинішня валютна система не справилася з викликами. Це добре, що ми ще мали якийсь набір валют: долар, євро, фунт стерлінгів. Але, по-хорошому, на майбутнє ця система має бути заснована на мультивалютній корзині, вона повинна включати й інші регіональні резервні валюти. Якщо ми зможемо домовитися, то в майбутньому можна говорити і про створення якоїсь супервалюти», - сказав Д.МЕДВЕДЄВ.

Президент Росії зазначив, що цю тему він вже обговорював з прем`єр-міністром Великої Британії Гордоном БРАУНОМ, з іншими колегами, зокрема й з китайськими. «Звичайно, ми реалісти, і я сподіваюся, що перебуваю на реалістичній позиції», - сказав він.

На думку Д.МЕДВЕДЄВА, пропорції, що склалися у світовій економіці, вже не зовсім відповідають сучасному стану життя. «Ми бачимо, як швидко розвиваються так звані динамічні економіки, як швидко зростають особливі ринки, такі як ринки БРІК (Бразилія, Росія, Індія, Китай), як швидко розвивається Далекий Схід. Тому все це потрібно враховувати. Але криза - це не привід для того, щоб сказати: все, зафіксовані нові пропорції, нова картинка політична, і ми тепер живемо в новому світі. Криза - це привід для того, щоб знайти рішення», - наголосив глава Російської держави.

Довідка УНІАН. Резервна валюта – це іноземна валюта, яка накопичується центральними банками у валютних резервах і використовується для міжнародних розрахунків.

Раніше резервні валюти використовувалися в основному як кошти для розрахунків на товарних ринках (нафта, золото тощо), проте останнім часом, особливо в країнах Азії, резервні валюти використовуються для накопичення золотовалютних резервів з метою зміцнення конкурентоспроможності експорту шляхом послаблення своїх валют, а також як резерв на випадок фінансових криз.

Статус резервної валюти дає країні - емітенту валюти певні переваги: можливість покриття дефіциту платіжного балансу національною валютою (що відбувається зараз з торговим балансом США), сприяти зміцненню позицій національних корпорацій в конкурентній боротьбі на світовому ринку. Водночас висунення валюти на роль резервної покладає на країну-емітента обов`язки з підтримки стабільності валюти, зняття валютних і торговельних обмежень, вжиття заходів з ліквідації дефіциту платіжного балансу.

Спочатку в ролі резервної валюти виступав англійський фунт стерлінгів, що грав пануючу роль в міжнародних розрахунках. Рішеннями конференції в Бреттон-Вудсі (США, 1944 рік) разом з фунтом стерлінгів як міжнародна платіжна і резервна валюта став використовуватися долар США, який зайняв незабаром домінуюче становище в міжнародних розрахунках.