У бійках на виборах в Туреччині загинули 5 людей

Кількість загиблих у бійках і сутичках на виборах до місцевих органів влади в Туреччині зросла до п`ятьох осіб, більше 100 постраждали, повідомляють місцеві ЗМІ з посиланням на поліцейські джерела.

Переважно конфлікти на виборах були викликані політичними розбіжностями. Найбільший інцидент стався в провінції Шанлиурфа, де в двох бійках із застосуванням вогнепальної зброї одна людина загинула, а 34 постраждали, передає телекомпанія NTV.

Право голосу мають 48 мільйонів чоловік з 70-мільйонного населення Туреччини.

За право очолити муніципалітети міст, повітів й інших адміністративних одиниць боротьбу ведуть 19 політичних партій. Фаворитом вважається правляча Партія справедливості і розвитку (ПСР), яку очолює прем`єр країни Тайїп Ердоган.

Згідно з дослідженням, проведеним дослідницьким центром "Конда", партія Ердогана набере на виборах близько 48% голосів виборців. Вона більш ніж удвічі випереджає, за прогнозом, свого основного політичного опонента - опозиційну Народно-республіканську партію (НРП), яка набере 23,5%. На третьому місці опиниться права Партія націоналістичного руху (ПНР) з 14,3% голосів виборців.

РІА "Новости"