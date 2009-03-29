Пентагон: КНДР, швидше за все, здійснить пуск ракети

Сполучені Штати не планують збивати ракету-носій, запуск якої готує Північна Корея. З такою заявою в ефірі телеканалу Fox виступив міністр оборони США Роберт Гейтс. Шеф Пентагону заявив, що КНДР, "швидше за все", проведе запуск ракети, проте США "не ведуть ніяких приготувань" до її перехоплення.

За словами Р.Гейтса, знищення північнокорейської ракети не розглядається американськими військовими, оскільки запуск не несе безпосередньої загрози США. "Якби йшлося про ракету з небезпечною траєкторією, наприклад, у напрямку Гавайських островів, ми б могли розглянути можливість перехоплення", - цитує РосБізнесКонсалтинг.

Міністр висловив думку, що Пхеньян наразі не має в своєму розпорядженні технічних можливостей для запуску міжконтинентальної балістичної ракети з ядерною боєголовкою. Проте в адміністрації США ніхто не сумнівається, що КНДР прагне до отримання таких технологій, зазначив шеф Пентагону.