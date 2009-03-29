Відкрився саміт міністрів праці країн Великої вісімки

У Римі в неділю відкрився саміт міністрів праці і соціального розвитку країн G8, присвячений світовій фінансово-економічній кризі.

Як передає РІА «Новости», саміт почався із зустрічі організаторів заходу з представниками профспілкових організацій і підприємцями.

В наступні дні робота саміту буде розділена на три пленарні сесії. Перша сесія буде присвячена конкретним наслідкам кризи в країнах G8.

Другу сесію відкриє виступ генерального директора МОП Хуана СОМАВФА. У цій частині зустрічі крім країн G8 - Італії, Великобританії, Німеччини, Канади, Росії, США, Франції та Японії - візьмуть участь держави, що входять до «Групи п`яти», - Бразилія, Індія, Китай, Мексика, ПАР, а також Єгипет. Основна увага на цій сесії буде приділена довгостроковим наслідкам кризи.

На відкритті третьої сесії виступить перший заступник директора-розпорядника МВФ Джон ЛІПСЬКІ. Вона буде присвячена обговоренню людського аспекту глобалізації і політиці соціального забезпечення.

За підсумками зустрічі буде прийнято два документи: заява голови і підсумкова декларація.

Саміт завершиться 31 березня.