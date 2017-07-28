У Барселоні потяг врізався у перон, постраждали півсотні людей (фото, відео)
10:53, 28 липня 2017Світ
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П’ятеро постраждалих – у важкому стані, серед поранених – водій потяга.
У Барселоні на Французькому вокзалі потяг врізався у перон, внаслідок чого постраждали 48 людей. Про це пише El Mundo.
Серед постраждалих п’ятеро – у важкому стані, серед поранених – водій потяга.
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Видання повідомляє, що близько 7.00 ранку за місцевим часом потяг, який прибув із Сан-Вісенс-де-Кальдерса не зміг загальмувати і врізався в перон.
.@semgencat sigue atendiendo a pasajeros accidente tren #EstacióFrança@gr_angela@linformatiu_tvepic.twitter.com/I1tvKnlfZO— InfoEmergencias (@InfoEmerg) July 28, 2017
Інформації про загиблих та причини зіткнення поки немає.
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