У Барселоні потяг врізався у перон, постраждали півсотні людей (фото, відео)

У Барселоні на Французькому вокзалі потяг врізався у перон, внаслідок чого постраждали 48 людей. Про це пише El Mundo.

Серед постраждалих п’ятеро – у важкому стані, серед поранених – водій потяга.

Читайте такожВ аеропорту Стамбула зіткнулися два пасажирських літаки

Видання повідомляє, що близько 7.00 ранку за місцевим часом потяг, який прибув із Сан-Вісенс-де-Кальдерса не зміг загальмувати і врізався в перон.

Інформації про загиблих та причини зіткнення поки немає.