Арабська коаліція збила ракету, яка летіла на Мекку

В околицях саудівської Мекки перехопили ракету, випущену з території Ємену. Про це йдеться в заяві командування арабської коаліції, як повідомляє "Газета.ru".

Балістична ракета була перехоплена приблизно в 69 км від Мекки ввечері в четвер.

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Коаліція назвала випуск ракети спробою шиїтських повстанців-хуситів зірвати хадж.

Організоване паломництво в Мекку в цьому році має розпочатися в кінці серпня.