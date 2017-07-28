Арабська коаліція збила ракету, яка летіла на Мекку
11:17, 28 липня 2017Світ
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Балістична ракета була перехоплена приблизно в 69 км від Мекки ввечері в четвер.
Мекка / REUTERS
В околицях саудівської Мекки перехопили ракету, випущену з території Ємену. Про це йдеться в заяві командування арабської коаліції, як повідомляє "Газета.ru".
Балістична ракета була перехоплена приблизно в 69 км від Мекки ввечері в четвер.
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Коаліція назвала випуск ракети спробою шиїтських повстанців-хуситів зірвати хадж.
Організоване паломництво в Мекку в цьому році має розпочатися в кінці серпня.
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