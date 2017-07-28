Художні здібності Дональда Трампа оцінили майже в 30 тисяч доларів (відео)

Малюнок з підписом американського президента продали на аукціоні. На ескізі зображені хмарочоси Манхеттена, серед яких виділяється Trump Tower. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Під малюнком автор розписався золотими чорнилами. Президент США намалював цей пейзаж більше десяти років тому для благочинного аукціону на підтримку писемності серед дітей.

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Торги починалися з 9 тисяч доларів і закінчилися на пропозиції 30 тисяч доларів.