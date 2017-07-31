Фанати "Гри престолів" дочекалися ключової зустрічі головних героїв

У третій серії сьомого сезону серіалу «Гра престолів» відбулася ключова зустріч. Як передає Entertainment Weekly, виконавці головних ролей вже прокоментували цей сюжетний хід.

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Мова йде про першу зустріч Дейєнеріс Таргарієн (яку грає Емілія Кларк) і Джона Сноу (якого грає Кіт Харінгтон). Досі шляхи їх персонажів не перетиналися.

«Наскільки знає Джон, він просто зустрічається з королевою, про яку чув, і намагається вести з нею переговори. Він зустрічається не з Дейєнеріс, за якою глядачі спостерігали так багато років», – заявив Харінгтон.

За словами актора, його герой заходить в зал, не очікуючи побачити там таку прекрасну молоду жінку того ж віку, що і він. «Реакція будь-якого молодої людини буде «Окей...», але він абстрагується від цього, тому що має», – додав Харінгтон.

Кларк, зі свого боку, сказала, що очікувала зустрічі в цьому сезоні. Як заявила актриса, грати таку сцену було весело. «Він їй не подобається, і вона йому не вірить», – зазначила Кларк.