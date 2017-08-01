У Берліні чоловік, втікаючи від поліцейських, заїхав у метро

У Берліні чоловік, втікаючи від поліцейських, заїхав у підземку. Спершу авто зупинили, аби перевірити документи, йдеться в сюжеті ТСН.

Водій спершу почав відповідати на питання, аж раптом натиснув на газ і кинувся навтьоки.

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Перегони центром міста тривали недовго – проїхавши через газон і тротуар, автівка скотилася сходами у метро і врізалася в опору. 25-річний водій встиг вистрибнути.

Людей на станції було багато, але ніхто не постраждав. Горе-кермувальника затримали. Він зізнався, що курив коноплі. Крім того, не мав водійського посвідчення і страховки. Двоє приятелів, які були з ним у салоні, від поліції втекли.