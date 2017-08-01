Євробачення: організатори скорегували правила конкурсу через інцидент з росіянкою Самойловою

Референтна група "Євробачення" внесла низку змін в регламент проведення пісенного конкурсу.

Як повідомляє EscToday, згідно змінам, національні мовники не повинні будуть включати в свої делегації осіб, які мають певні обмеження на в'їзд в країну-господарку Євробачення.

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Таке рішення було прийнято через інцидент довколо російської співачки Юлії Самойлової, яка відвідувала окупований Крим і не змогла відвідати через це Київ.

Крім того, до складу журі не повинні бути включені особи, які так чи інакше пов'язані учасниками конкурсу або які мають певні інтереси. Ці зміни зроблені для того, щоб журі могло оцінювати артистів лише, спираючись на свій досвід і професіоналізм.

Також зміни торкнулися графіка підготовки до конкурсу після того, як у минулому році українська сторона мала проблеми з графіком організації пісенного змагання. Тепер, Європейський мовний союз залишає за собою право передати право організації конкурсу іншому місцевому мовнику у разі затримок.