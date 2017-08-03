Британець, який зупинив вірус WannaCry, затриманий в Лас-Вегасі

Британського експерта із кібербезпеки Майкла Хатчінса, якому в травні вдалося практично одному припинити поширення вірусу-здирника WannaCry, затримали в Лас-Вегасі. Як повідомляє Reuters, затримання здійснили агенти ФБР, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Двадцятитрирічного британця, відомого під інтернет-ніком MalwareTech, звинувачують у причетності до створення та розповсюдження іншого шкідливого програмного забезпечення під назвою Kronos, повідомили в міністерстві юстиції США. Цей вірус використовувався для крадіжки банківських даних з комп'ютерів.

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Повідомлення про арешт Хатчінса поширила служба федеральних маршалів США. За словами знайомого Хатчінса, його затримали в аеропорту.

Минулого тижня в Лас-Вегасі пройшли відразу дві великих конференції в області кібербезпеки - Black Hat і Def Con, на які, як повідомляється, з'їхалися хакери з усього світу.

Представник британського центру кібербезпеки заявив, що британська сторона знає про затримання Хатчінса, але інших коментарів давати не став. Де тримають Хатчінса, зараз також не відомо.

"Ми спробували відвідати його, але нам сказали, що до початку приймальних годин його перевезли. Ми вже 18 годин не можемо з ним зв'язатися", - сказав Бі-бі-сі колега Хатчінса, який побажав зберегти анонімність.

Хатчінс здобув популярність у травні, коли він - за його словами, "почасти випадково", - припинив поширення програми-здирника WannaCry, яка 12 травня заблокувала десятки тисяч комп'ютерів по всьому світу.

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Він зауважив, що програмне забезпечення намагається зв'язатися з незвичайною веб-адресою - iuqerfsodp9ifjaposdfjhgosurijfaewrwergwea.com - і зареєстрував цю адресу на себе. На правах власника веб-адреси він отримав доступ до аналітичних даних та отримав уявлення про масштаби мережевого вимагання.

Але це відкриття виявилося не єдиним - незабаром він виявив, що після реєстрації веб-адреси поширення шкідливої програми припинилося.

Відкриття Хатчінса допомогло врятувати від зараження безліч корпоративних комп'ютерів по всій планеті. Після цього він став відомий як "випадковий герой".