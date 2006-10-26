У Португалії оголошено надзвичайний стан
09:23, 26 жовтня 2006Світ
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Сотні людей дістали поранення
У Португалії через сильну повінь оголошено надзвичайний стан.
Від негоди найбільше постраждав район Лісабона та Леіреї. У місті Помбал загинула вісімдесятирічна жінка, сотні людей поранені, повідомляє “5 канал”.
По усій країні зафіксували понад тридцять обвалів землі, вітер вирвав з корінням більше двохсот дерев, зливи підтопили житлові будинки та дороги. Поліція оголосила про закриття кількох залізниць та автомобільних трас.
У сусідній Іспанії від стихії найбільше потерпає провінція Галісія. Лише у цьому регіоні до служби порятунку надійшло одинадцять тисяч дзвінків.
Причиною повені стали сильні зливи та шторми, які прокотилися Піренеями у вихідні.
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