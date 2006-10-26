У Португалії оголошено надзвичайний стан

У Португалії через сильну повінь оголошено надзвичайний стан.

Від негоди найбільше постраждав район Лісабона та Леіреї. У місті Помбал загинула вісімдесятирічна жінка, сотні людей поранені, повідомляє “5 канал”.

По усій країні зафіксували понад тридцять обвалів землі, вітер вирвав з корінням більше двохсот дерев, зливи підтопили житлові будинки та дороги. Поліція оголосила про закриття кількох залізниць та автомобільних трас.

У сусідній Іспанії від стихії найбільше потерпає провінція Галісія. Лише у цьому регіоні до служби порятунку надійшло одинадцять тисяч дзвінків.

Причиною повені стали сильні зливи та шторми, які прокотилися Піренеями у вихідні.