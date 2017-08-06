"Ніхто більше не буде носити те, що заманеться": Ердоган визначив одяг для обвинувачених у спробі путчу

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган визначив, який одяг у ході судових засідань повинні носити обвинувачені у справі про спробу путчу в країні 15 липня 2016 року. Про це повідомляє Associated Press.

За словами Ердогана, в суді обвинувачені будуть носити два види коричневою одягу. Комбінезони — для звинувачених у змові, а куртки зі штанами — для звинувачених у тероризмі.

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"Ніхто більше не буде носити в суді те, що йому заманеться", — сказав турецький президент.

Як зазначається, що Ердоган запропонував визначити, який одяг можуть носити обвинувачені в ході заходів, присвячених річниці спроби перевороту. За кілька днів до цього один з обвинувачених був присутній на засіданні суду у футболці з написом "Герой".

У середині липня Ердоган відкрив пам'ятник жертвам спроби перевороту в Туреччині.

Як повідомлялося раніше, в Туреччині в червні 2017 року суд засудив 23 військових до довічного ув'язнення за участь у спробі військового перевороту в липні 2016 року.

Суд засудив 18 осіб до довічного ув'язнення. Серед засуджених - колишній командир президентського полку Мухсін Кутси Баріш.