Самопроголошена Південна Осетія заявила про закриття до 9 серпня кордону з Грузією

Самопроголошена республіка Південна Осетія заявила про закриття до 9 серпня кордону з Грузією.

Про це повідомив її Комітет Держбезпеки у Facebook.

«Комітет державної безпеки Республіки інформує, що у зв'язку з проведенням пам'ятних заходів, приурочених до 9-ї річниці грузинської агресії, з 20:00 6 серпня ц.р. планується тимчасове припинення роботи встановлених в РПО місць перетину державного кордону з Грузією», - йдеться в повідомленні.

У відомстві заявили, що функціонування зазначених пунктів пропуску відновиться в звичайному режимі з 7:00 9 серпня 2017 року.

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*** Південна Осетія оголосила про вихід зі складу Грузії на початку 1990-х років. У 2008 році Грузія спробувала відновити контроль над республікою, незалежність якої до того моменту не була визнана ніким.

Це призвело до збройного конфлікту, в який втрутилася Росія. За підсумками кількох днів воєнних дій між сторонами конфлікту було підписано угоду про припинення вогню.

Після цього Росія офіційно визнала незалежність Південної Осетії. Крім Росії, незалежність Південної Осетії після війни 2008 року визнали Венесуела, Нікарагуа і дві острівних держави Науру і Вануату.

Жодна інша країна, що входить в ООН, незалежність Південної Осетії не визнала.