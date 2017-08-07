Колекцію різдвяних листівок родини британської королеви продали з аукціону

04:29, 07 серпня 2017
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35 листівок, підписаних Її Величністю і принцом Філіпом, були відправлені в період з 1959 по 2001 роки.

Фотографія королеви і принца Філіпа, 1975 рік / фото MOORE ALLEN & INNOCENT

Колекцію різдвяних листівок, які розсилали королева Єлизавета і герцог Единбурзький упродовж сорока років, було продано на аукціоні, передає Російська служба ВВС.

35 листівок, підписаних Її Величністю і принцом Філіпом, були відправлені в період з 1959 по 2001 роки.

Королева відправляє вітальні листівки друзям і службовцям кожне Різдво, починаючи з 1952 року.

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На аукціоні в Глостерширі в п'ятницю колекцію листівок було продано за 1530 фунтів (1994 долара).

Найдорожче були продані найбільш ранні листівки 1959, 1960 and 1961 років / фото MOORE ALLEN & INNOCENT

Представник аукціону заявив, що «листівки показують захоплюючу картину того, як рік від року зростала королівська сім'я».

«Найвища ціна була заплачена за ранні з них - 280 фунтів за листівки 1959, 1960, 1961 років», - відзначив він.

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Теги: #листівки королівської родини#королівська родина Великої Британії#різдвяні листівки королеви