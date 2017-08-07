Колекцію різдвяних листівок родини британської королеви продали з аукціону

Колекцію різдвяних листівок, які розсилали королева Єлизавета і герцог Единбурзький упродовж сорока років, було продано на аукціоні, передає Російська служба ВВС.

35 листівок, підписаних Її Величністю і принцом Філіпом, були відправлені в період з 1959 по 2001 роки.

Королева відправляє вітальні листівки друзям і службовцям кожне Різдво, починаючи з 1952 року.

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На аукціоні в Глостерширі в п'ятницю колекцію листівок було продано за 1530 фунтів (1994 долара).

Представник аукціону заявив, що «листівки показують захоплюючу картину того, як рік від року зростала королівська сім'я».

«Найвища ціна була заплачена за ранні з них - 280 фунтів за листівки 1959, 1960, 1961 років», - відзначив він.