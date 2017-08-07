Над Атлантикою літак потрапив у зону турбулентності, 10 осіб госпіталізовано

Десять людей, які летіли рейсом авіакомпанії American Airlines із Афін до Філадельфії, після приземлення були госпіталізовані через сильну турбулентність, що почалася незадовго до посадки.

Як передає РБК із посиланням на The Washington Post, за інформацією пасажирів рейсу, літак почало трясти над Атлантичним океаном після 10 годин польоту в момент, коли вже почав з'являтися берег. Бортпровідники саме розносили останні на цьому рейсі напої перед посадкою.

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Після цього, за свідченнями очевидців події, напої почали проливатися, діти плакати і з'явилося відчуття, що літак "був у вільному падінні".

Зазначено, що травми дістали три пасажири і сім членів екіпажу. Всі вони після приземлення були госпіталізовані.