У Копенгагені старий вантажний кран перетворили на розкішний міні-готель (відео)

У Копенгагені старий вантажний кран перетворили на розкішний міні-готель зі спа-зоною та терасою для милування заходом сонця. Про це йдеться у сюжеті ТСН.

Локація для готелю - також доволі незвичайна. Колись це був жвавий порт, але з часом він втратив свою роль для місцевої промисловості. А кран, якому вже понад 80 років, так і залишився на місці. Кілька років тому його вирішили переобладнати. Ззовні залишили, яким він і був, а всередині відремонтували за останньою модою.

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Там знайшлося місце і для зали на 2 десятки людей, і для розкішного номеру на двох.