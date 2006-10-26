Європарламент оголосив Мілінкевича лауреатом премії ім. Сахарова

Європарламент оголосив лідера об`єднаних демократичних сил Білорусі Олександра МІЛІНКЕВИЧА лауреатом премії імені А.Д.Сахарова «За свободу думки» за 2006 рік.

Як повідомив УНІАН у прес-службі О.МІЛІНКЕВИЧА, таке рішення було ухвалене сьогодні на пленарному засіданні Європарламенту.

“Сьогодні майже півмільярда європейців протягнули Білорусі руку підтримки і партнерства. Це перемога моральних принципів. Європа підтримала демократичну Білорусь, громадяни якої прагнуть і дуже високо цінують свободу, правду і справедливість”, - прокоментував О.МІЛІНКЕВИЧ рішення Європарламенту.

Церемонія вручення премії відбудеться на пленарній сесії Європарламенту в грудні в Страсбурзі.

Довідка УНІАН. Премія імені А.Д.Сахарова «За свободу думки» заснована Європарламентом в 1988 році і присуджується щорічно за «досягнення в справі захисту прав людини і її основних свобод, а також за поважання міжнародного законодавства і розвиток демократії».

У 2004 році премію імені Сахарова - 50 тисяч євро - вручили Білоруській асоціації журналістів. У списку лауреатів премії також Кофі АННАН, Нельсон МАНДЕЛА, міжнародна організація «Репортери без кордонів».