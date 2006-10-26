Три домашніх завдання для України від Президента Єврокомісії
Про це Жозе Баррозу заявив перед самітом
Президент Європейської Комісії Жозе називає ключовими для покращення двосторонніх відносин здійснення Україною судової реформи, покращення бізнес-клімату та вступ України до Світової організації торгівлі.
Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це Ж.БАРРОЗУ заявив напередодні саміту Україна-ЄС, якій відбудеться 27 жовтня в Гельсінкі.
“Реформа судової системи, боротьба з корупцією, покращення бізнес-клімату є найбільшими пріоритетами разом із завершенням процесу приєднання України до Світової організації торгівлі. Це надзвичайно важливо не лише для України, але й для посилення відносин України з ЄС”, - цитує прес-служба Президента Єврокомісії.
За словами Ж.БАРРОЗУ, на цій основі Україна та ЄС зможуть досягти якісно вищого рівня двосторонніх відносин, який буде закріплений у новій Посиленій угоді, яка має замінити чинну Угоду про партнерство та співробітництво.
Згідно з повідомленням прес-служби, Президент Єврокомісії також високо оцінив досягнення України, здійснені після Помаранчевої революції, і висловив сподівання на продовження політичних та економічних реформ.
Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня у Гельсінкі відбудеться саміт Україна-ЄС, в якому Україну представлятиме Президент Віктор ЮЩЕНКО. Під час саміту, зокрема, планується парафувати угоди про спрощення візового режиму та про реадмісію.