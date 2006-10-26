Три домашніх завдання для України від Президента Єврокомісії

Президент Європейської Комісії Жозе називає ключовими для покращення двосторонніх відносин здійснення Україною судової реформи, покращення бізнес-клімату та вступ України до Світової організації торгівлі.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Єврокомісії, про це Ж.БАРРОЗУ заявив напередодні саміту Україна-ЄС, якій відбудеться 27 жовтня в Гельсінкі.

“Реформа судової системи, боротьба з корупцією, покращення бізнес-клімату є найбільшими пріоритетами разом із завершенням процесу приєднання України до Світової організації торгівлі. Це надзвичайно важливо не лише для України, але й для посилення відносин України з ЄС”, - цитує прес-служба Президента Єврокомісії.

За словами Ж.БАРРОЗУ, на цій основі Україна та ЄС зможуть досягти якісно вищого рівня двосторонніх відносин, який буде закріплений у новій Посиленій угоді, яка має замінити чинну Угоду про партнерство та співробітництво.

Згідно з повідомленням прес-служби, Президент Єврокомісії також високо оцінив досягнення України, здійснені після Помаранчевої революції, і висловив сподівання на продовження політичних та економічних реформ.

Як повідомляв УНІАН, 27 жовтня у Гельсінкі відбудеться саміт Україна-ЄС, в якому Україну представлятиме Президент Віктор ЮЩЕНКО. Під час саміту, зокрема, планується парафувати угоди про спрощення візового режиму та про реадмісію.