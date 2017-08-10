Американські дипломати зазнали ультразвукової атаки на Кубі – ЗМІ

У США вважають, що їхні дипломати зазнали «акустичної атаки» на Кубі із використанням звукових приладів, які нанесли серйозних проблем здоров’ю посадовців, пише CNN.

Внаслідок атаки дипломати могли повністю втратити слух.

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«Ми працювали з кубинцями, щоб спробувати з'ясувати, що відбувається. Вони наполягають, що вони не знають, але це було дуже тривожно і клопітно», - заявив один із чиновників.

Повідомляється, що працівники дипмісії із кінця 2016 року страждали від різних симптомів, схожих на струс мозку. Американські медики теж не могли визначити причину симптомів.