Білий дім таємно підтримує контакт з Пхеньяном: ЗМІ розповіли про спецпредставника Трампа

Між Білим домом і Пхеньяном організований постійний канал зв'язку. Про це з посиланням на неназваних американських чиновників пише агентство Associated Press.

Контактною особою з боку Вашингтона є спеціальний посланник з КНДР Джозеф Юн. Він часто спілкується з постійним представником Північної Кореї в ООН Пак Сун Іром. Крім того, в травні в Осло Юн проводив неофіційні зустрічі з представниками пхеньянскої влади.

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Білий дім не приховував, що контактував з КНДР з питання звільнення американських громадян, які відбувають покарання в цій країні. Зокрема, повернення на батьківщину важко хворого студента Отто Вомбієра.

Однак джерела агентства стверджують, що Юн обговорює не тільки гуманітарні питання, але і весь комплекс взаємовідносин між країнами, включаючи тему роззброєння на півострові.

Дипломати очікують, що обмін різкими заявами між лідером КНДР Кім Чен Ином і президентом США Дональдом Трампом рано чи пізно припиниться, і готують майданчик для переговорів, сказав співрозмовник Associated Press

У США і КНДР немає дипломатичних відносин. Між ними не укладено мир після Корейської війни, з 1953 року діє режим перемир'я.

Як повідомлялося, Трамп пригрозив КНДР "вогнем і люттю" в тому разі, якщо країна буде продовжувати загрожувати США своїми міжконтинентальними ракетами. У відповідь на це КНДР заявила про готовність запустити ракету з американського острова Гуам. Політики і журналісти розкритикували Трампа за його агресивну риторику, яка лише посилює ескалацію.