Військові США і Південної Кореї спростували виведення супутника КНДР

14:56, 05 квітня 2009
Світ
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Уламки впали в океан?

Військові США і Південної Кореї спростували інформацію про успішне виведення північнокорейського супутника на орбіту, повідомляє Reuters .

Як заявили американські військові, перша ступінь, запущеної КНДР ракети, впала в Японському морі, решта ступенів ракети, включаючи супутник, затонула в Тихому Океані. Як підкреслюється в заяві, уламки апарату не падали в Японії.

Міністерство оборони Південної Кореї також спростувало інформацію про виведення супутника на орбіту.

«Грунтуючись на нашій оцінці, все - перша, друга і третя ступені ракети впали в океан, і нічого не було виведено на орбіту», - повідомив міністр оборони Південної Кореї. 

Газета.ру

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