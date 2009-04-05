Військові США і Південної Кореї спростували виведення супутника КНДР

Військові США і Південної Кореї спростували інформацію про успішне виведення північнокорейського супутника на орбіту, повідомляє Reuters .

Як заявили американські військові, перша ступінь, запущеної КНДР ракети, впала в Японському морі, решта ступенів ракети, включаючи супутник, затонула в Тихому Океані. Як підкреслюється в заяві, уламки апарату не падали в Японії.

Міністерство оборони Південної Кореї також спростувало інформацію про виведення супутника на орбіту.

«Грунтуючись на нашій оцінці, все - перша, друга і третя ступені ракети впали в океан, і нічого не було виведено на орбіту», - повідомив міністр оборони Південної Кореї.

Газета.ру