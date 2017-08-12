У США автомобіль в'їхав у натовп людей під час протестів, є постраждалі (відео)

22:22, 12 серпня 2017
Світ
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Наразі кількість постраждалих невідома.

Наїзд на людей у Вірджинії / REUTERS

В американському штаті Вірджинія автомобіль в’їхав у натовп під час протестного маршу так званих «білих націоналістів». Про це повідомляє AP.

Зазначається, що в результаті наїзду авто є постраждалі, однак їхня кількість не вказується.

У місті Шарлотсвілл, сьогодні, 12 серпня, так звані «білі націоналісти» влаштували масштабну акцію протесту. Автівка вїхала у мирну групу контр-протестувальників.

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Новина в сюжеті: Наїзд авто на протестувальників у Вірджинії
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