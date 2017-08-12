У США автомобіль в'їхав у натовп людей під час протестів, є постраждалі (відео)

В американському штаті Вірджинія автомобіль в’їхав у натовп під час протестного маршу так званих «білих націоналістів». Про це повідомляє AP.

BREAKING: Vehicle plows into a group of counter-protesters at a white nationalist rally in Virginia; injuries unknown. — The Associated Press (@AP) August 12, 2017

Зазначається, що в результаті наїзду авто є постраждалі, однак їхня кількість не вказується.

An SUV ran over counter-protestors at white nationalist demonstration in Charlottesville, Virginia pic.twitter.com/oJxRe07hIt — VICE News (@vicenews) August 12, 2017

У місті Шарлотсвілл, сьогодні, 12 серпня, так звані «білі націоналісти» влаштували масштабну акцію протесту. Автівка вїхала у мирну групу контр-протестувальників.