Єлизавета II передасть корону Великобританії принцу Чарльзу через 4 роки - ЗМІ

Королева Великобританії Єлизавета II, яка відзначила у минулому році своє 90-річчя, повідомила в розмові зі своїм оточенням: якщо вона доживе до 95 років, то "вийде на пенсію" і передасть кермо влади своєму старшому синові – 69-річному Чарльзу, принцу Уельському.

Про це пише в неділю, 13 серпня, газета The Daily Mail.

Прес-секретар королівської сім'ї Роберт Джобсон повідомив в інтерв'ю журналістам, що підготовка до передачі влади вже йде повним ходом, і адміністрації передано розпорядження "прискорити" реалізацію Закону про регенство від 1937 року.

"Її величність пам'ятає про свій вік і хоче переконатися, що, коли настане час, перехід влади буде плавним", – наводить видання слова Джобсона.

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