У США розстріляли трьох людей під час автоперегонів

У США у штаті Вісконсін під час автоперегонів були розстріляні три людини. Про це повідомляє Time.

Видання зазначає, що за словами шерифа округу Кеноша у штаті Вісконсін троє людей були розстріляні неподалік від автомату з продуктами харчування. Підозрюваного не арештовали.

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Дві людини померли на місці події, а третя особа – по дорозі в лікарню.

За оцінками шерифа, понад 5 000 чоловік перебували на трасі під час автоперегонів, відомих як Larry's Fun Fest.