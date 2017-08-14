У США розстріляли трьох людей під час автоперегонів
08:34, 14 серпня 2017Світ
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Підозрюваного у стрілянині не арештували.
Дві людини померли на місці події / скріншот
У США у штаті Вісконсін під час автоперегонів були розстріляні три людини. Про це повідомляє Time.
Видання зазначає, що за словами шерифа округу Кеноша у штаті Вісконсін троє людей були розстріляні неподалік від автомату з продуктами харчування. Підозрюваного не арештовали.
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Дві людини померли на місці події, а третя особа – по дорозі в лікарню.
За оцінками шерифа, понад 5 000 чоловік перебували на трасі під час автоперегонів, відомих як Larry's Fun Fest.
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