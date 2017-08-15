Трамп доручив провести розслідування проти Китаю

Президент США Дональд Трамп підписав указ з дорученням провести розслідування стосовно Китаю, повідомляє 112 з посиланням на Reuters.

Сам Трамп назвав указ "одним великим кроком" і додав, що "це тільки початок".

Читайте такожКитай звинуватив США у грубому порушенні свого суверенітету

Торговому представнику США Роберту Лайтхайзеру доручено розслідувати, чи дійсно КНР порушує права США на інтелектуальну власність. Трамп заявив, що Лайтхайзер може розглядати будь-які доступні варіанти у його розпорядженні.

Підписаний президентом документ ж стосується законів, політики, практики і дій Китаю щодо інтелектуальної власності, інновацій і технологій.

Нагадав, повідомили, що Трамп має намір ініціювати розслідування відносно Китаю.