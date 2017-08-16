Велика Британія хоче зберегти "прозорий" кордон із Ірландією після Brexit - ЗМІ

Влада Великої Британії не збирається після виходу з Європейського союзу повертатися до "непрозорого" кордону з Ірландією. Про це пише The Telegraph з посиланням на плани уряду Сполученого Королівства.

Вони були розроблені в рамках озвученої пропозиції Лондона про тимчасовий митний союз із ЄС для запобігання хаосу на кордонах Великої Британії після Brexit.

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Влада Великої Британії заявляє про те, що вона прагне уникнути будь-якої фізичної прикордонної інфраструктури на кордоні між Північною Ірландією, що виходить із Євросоюзу, і з Республікою Ірландія, яка залишається в ЄС.

Уряд хоче створити умови, при яких дрібні торговці, які забезпечують до 80% торгівлі між Республікою Ірландія і Північною Ірландією, не піддавалися б ніяким перевіркам на кордоні. А великі - підписали нові угоди про торгових партнерах, що користуються довірою.

Відзначається, що Великобританія має намір після Brexit дотримуватися всіх пунктів Белфастської угоди від 1998 року, що передбачає відмову Лондона від прямого правління в Північній Ірландії і передачу влади в регіоні місцевим органам самоврядування.