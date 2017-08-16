Прем'єр-міністр Великобританії Тереза Мей назвала неправильним «мовчання» Біг-Бена в Лондоні, передає Reuters.

Раніше стало відомо, що баштовий годинник Вестмінстерського палацу «замовкне» з 21 серпня, через ремонт. Таке рішення пояснили необхідністю забезпечити безпеку робітників. Оновлення буде тривати близько чотирьох років.

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Мей слідом за іншими політиками висловилася проти «мовчання» Біг-Бена. Вона зазначила, що безпека на робочому місці має бути забезпечена, але разом з тим назвала неправильним те, що годинник «замовкне» на чотири роки.

Прем'єр висловила сподівання, що спікер палати громад терміново вивчить ситуацію.