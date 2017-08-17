У Трампа заявили про "економічну війну" із Китаєм

Радник Дональда Трампа щодо стратегічних питань Стів Беннон заявив, що США знаходяться у стані «економічної війни» із Китаєм. Про це він сказав в інтерв’ю American Prospect.

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"Ми знаходимося в стані економічної війни з Китаєм. Вони не соромляться говорити про те, що роблять. Один з нас стане гегемоном в найближчі 25-30 років. І якщо ми застрянемо на цьому шляху, то це будуть вони", - зазначив Беннон.

Як повідомляв УНІАН раніше, Китай повернув собі статус найбільшого утримувача держборгу США, обійшовши за цим показником Японію вперше з жовтня минулого року.

У червні Китай придбав US Treasuries на 44,3 мільярда доларів, у той час як Японія продала ці активи на суму 22,5 мільярда доларів. У результаті обсяг китайського портфеля американських боргових зобов'язань підвищився до 1,15 трильйона доларів, японського — знизився до 1,09 трильйона доларів.