У Барселоні мікроавтобус в'їхав у натовп людей, є постраждалі

Мікроавтобус врізався у десятки людей в центрі Барселони. Про це повідомила місцева поліція, передає Reuters. Повідомляється також про "декількох потерпілих".

Надзвичайні служба Каталонії повідомили в твіттері, що інцидент стався на Пласа-де-Каталунья, рекомендували уникати цього району.