У Барселоні мікроавтобус в'їхав у натовп людей, є постраждалі
18:33, 17 серпня 2017Світ
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Влада рекомендувала тимчасово уникати місця події.
Ілюстрація / REUTERS
Мікроавтобус врізався у десятки людей в центрі Барселони. Про це повідомила місцева поліція, передає Reuters. Повідомляється також про "декількох потерпілих".
Надзвичайні служба Каталонії повідомили в твіттері, що інцидент стався на Пласа-де-Каталунья, рекомендували уникати цього району.
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