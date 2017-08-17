У Барселоні мікроавтобус в'їхав у натовп людей, є постраждалі

18:33, 17 серпня 2017
Світ
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Влада рекомендувала тимчасово уникати місця події.

Ілюстрація / REUTERS

Мікроавтобус врізався у десятки людей в центрі Барселони. Про це повідомила місцева поліція, передає Reuters. Повідомляється також про "декількох потерпілих".

Надзвичайні служба Каталонії повідомили в твіттері, що інцидент стався на Пласа-де-Каталунья, рекомендували уникати цього району.

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Теги: #автомобіль протаранив натовп#інцидент у Барселоні