Недалеко від місця теракту в Барселоні машина протаранила поліцейських, почалася стрілянина - ЗМІ

21:50, 17 серпня 2017
Світ
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Це сталося після того, як машина не зупинилася на контрольно-пропускному пункті.

REUTERS

У Барселоні, недалеко від місця теракту, машина протаранила поліцейську машину. Про це повідомляє громадська телекомпанія TVE.

Це сталося після того, як машина не зупинилася на контрольно-пропускному пункті на вулиці Ла Діагональ, недалеко від Лас-Рамблас, де стався теракт, передає ТСН.

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З білого Ford Focus вийшли люди і вистрілили в поліцейських, після чого зникли з місця події.

Постраждали в теракті, за даними поліції, 32 людини. Офіційно повідомляється про одного загиблого; за даними ЗМІ, жертв може бути 13.

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Теги: #теракт в Барселоні