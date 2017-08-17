Недалеко від місця теракту в Барселоні машина протаранила поліцейських, почалася стрілянина - ЗМІ
21:50, 17 серпня 2017Світ
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Це сталося після того, як машина не зупинилася на контрольно-пропускному пункті.
REUTERS
У Барселоні, недалеко від місця теракту, машина протаранила поліцейську машину. Про це повідомляє громадська телекомпанія TVE.
Це сталося після того, як машина не зупинилася на контрольно-пропускному пункті на вулиці Ла Діагональ, недалеко від Лас-Рамблас, де стався теракт, передає ТСН.
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З білого Ford Focus вийшли люди і вистрілили в поліцейських, після чого зникли з місця події.
Постраждали в теракті, за даними поліції, 32 людини. Офіційно повідомляється про одного загиблого; за даними ЗМІ, жертв може бути 13.
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