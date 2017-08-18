Кількість постраждалих під час теракту в Барселоні зросла до 100 осіб

Кількість постраждалих в результаті теракту в Барселоні зросла до ста, деякі з них перебувають у важкому стані. Про це повідомляє Reuters з посиланням на заяву місцевої влади, передає РБК.

Раніше повідомлялося про 13 загиблих і більше 80 постраждалих в результаті теракту. Близько 15 осіб перебувають у важкому стані.

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Місцева влада, як повідомляє El Pais, закликають жителів міста здавати кров для потерпілих.

За останніми даними, в результаті теракту в центрі Барселони загинули 13 людей, більше 80 постраждали, 15 із них знаходяться у важкому стані. Мікроавтобус, за кермом якого сидів терорист, звернув з проїжджої частини і врізався в перехожих на бульварі.