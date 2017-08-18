Іспанія оговтується після двох кривавих терактів (фоторепортаж, відео)

Ввечері 17 серпня в результаті наїзду мікроавтобуса на пішоходів на бульварі Рамбла в туристичному кварталі в центрі Барселони (Іспанія) загинули щонайменше 13 осіб, постраждали близько 100.

Читайте такожВнаслідок теракту у Барселоні постраждали громадяни 18 країн: українців серед них немає

А в ніч на п'ятницю в Камбрільсі неподалік від Барселони нападники збили мінівеном кілька людей, завдавши їм травми, очевидно, намагаючись повторити вчинений за кілька годин до цього напад в Барселоні.

При цьому відомо, що поліція змогла попередити ще кілька подібних терактів.

Як повідомляється у сюжеті ТСН, на ранок після цих жахливих подій у іспанських містах триває посилене патрулювання вулиць, а на місцях працює поліція.

Читайте такожЦРУ попереджало про теракт у Барселоні - ЗМІ

Також триває пошук причетних до скоєння терактів.

Водночас з ранку вшанувати пам'ять жертв теракту на місце трагедії в Барселоні почали сходитися люди. Вони приносять квіти до імпровізованого меморіалу загиблим та пораненим.