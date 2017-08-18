Головний стратег Трампа Стів Беннон пішов з посади

Головний стратег американського президента Стів Беннон звільнений. Про це повідомили в Білому домі через три дні після того, як Дональд Трамп назвав його "хорошою людиною, не расистом", але відмовився прямо відповісти на питання про подальшу долю свого колись найближчого радника, пише Російська служба Бі-Бі-Сі.

Беннон потрапив у немилість пару тижнів тому, а після слів Трампа виступив у ліво-ліберальному журналі з інтерв'ю, в якому назвав білих расистів "маргінальними клоунами" і порадив своєму босові стримати войовничість на адресу Північної Кореї, а також перейти в наступ у "економічній війні" із Китаєм.

"Глава апарату Білого дому Джон Келлі і Стів Беннон прийшли до спільного рішення про те, що сьогодні у Стіва останній робочий день", - йдеться в заяві прес-секретаря Білого дому Сари Хакабі Сандерс.

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Беннон, відомий ультраправими і націоналістичними поглядами, вважався лідером яструбів у Білому домі і був головним ідеологом президентської кампанії Трампа під гаслом відродження "колишньої величі Америки".

Беннон був правою рукою Трампа в перші місяці президентства. Недруги домагалися його відставки, підозрюючи стратега у зливах подробиць про хаос і підкилимну боротьбу в Білому домі.